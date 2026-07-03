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Чемпионат мира
03 июля 2026, 00:55 | Обновлено 03 июля 2026, 01:53
229
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Португалия – Хорватия

Игра 1/16 финала начнется 3 июля в 02:00 по Киеву

03 июля 2026, 00:55 | Обновлено 03 июля 2026, 01:53
229
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Португалия – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля будет проведён матч сборных Португалии и Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом встречи команд станет «Toronto Stadium» в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сборные пересекались на футбольном поле 10 раз: семь побед у Португалии, одна у Хорватии и две ничьи.

Обе команды финишировали вторыми в своих группах: Португалия набрала пять очков в квартете К, в то время как Хорватия с шестью баллами завершила этап в группе L.

Победитель этой пары выйдет на сборную Испании, которая уверенно разобралась с Австрией (3:0).

Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Португалия – Хорватия
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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