Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Португалия – Хорватия

3 июля будет проведён матч сборных Португалии и Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Местом встречи команд станет «Toronto Stadium» в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сборные пересекались на футбольном поле 10 раз: семь побед у Португалии, одна у Хорватии и две ничьи.

Обе команды финишировали вторыми в своих группах: Португалия набрала пять очков в квартете К, в то время как Хорватия с шестью баллами завершила этап в группе L.

Победитель этой пары выйдет на сборную Испании, которая уверенно разобралась с Австрией (3:0).

Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.