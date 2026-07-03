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Чемпионат мира
03 июля 2026, 00:51 | Обновлено 03 июля 2026, 01:13
276
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ФОТО. Не Оярсабаль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Испания – Австрия

Ламин Ямаль получил первую индивидуальную награду на мундиалях

03 июля 2026, 00:51 | Обновлено 03 июля 2026, 01:13
276
1 Comments
ФОТО. Не Оярсабаль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Испания – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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18-летний звездный вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Австрии (3:0).

Ямаль не отметился ни одним результативным действием (голы забили Микель Оярсабаль (дубль) и Педро Порро), но нанес 6 ударов (4 в створ), создал два голевых шанса, отдал 90% точных передач и 14 раз коснулся мяча в штрафной площади соперника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Ямаля это первый мундиаль в карьере и первая награда лучшему игроку матча на мировых первенствах.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем поединка Португалия – Хорватия.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 2 июля

Испания – Австрия – 3:0

Голы: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66

ФОТО. Не Оярсабаль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Испания – Австрия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ну це несправедливо, Кукурелья, Оярсабаль, Баена виглядали краще за цього симулянта.
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