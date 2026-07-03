Сетка ЧМ-2026. Определены 11 из 16 участников 1/8 финала. Испания ожидает
Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 на старте плей-офф мундиаля
Сборная Испании вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
2 июля испанцы разгромили команду Австрии со счетом 3:0 благодаря дублю Микеля Оярсабаля и голу Педро Порро.
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Испания стала уже 11-м участником 1/8 финала ЧМ-2026. Следующим соперником Фурии Рохи будет либо Португалия, либо Хорватия.
Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.
Испания на групповом этапе заняла первое место в квартете H, одержав победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а также сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0).
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 2 июля
Испания – Австрия – 3:0
Голы: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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