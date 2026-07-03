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Чемпионат мира
03 июля 2026, 00:20 | Обновлено 03 июля 2026, 00:24
136
0

Сетка ЧМ-2026. Определены 11 из 16 участников 1/8 финала. Испания ожидает

Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 на старте плей-офф мундиаля

03 июля 2026, 00:20 | Обновлено 03 июля 2026, 00:24
136
0
Сетка ЧМ-2026. Определены 11 из 16 участников 1/8 финала. Испания ожидает
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

2 июля испанцы разгромили команду Австрии со счетом 3:0 благодаря дублю Микеля Оярсабаля и голу Педро Порро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания стала уже 11-м участником 1/8 финала ЧМ-2026. Следующим соперником Фурии Рохи будет либо Португалия, либо Хорватия.

Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Испания на групповом этапе заняла первое место в квартете H, одержав победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а также сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 2 июля

Испания – Австрия – 3:0

Голы: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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