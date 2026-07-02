Симон побил рекорд Касильяса на чемпионатах мира

Сборная Испании проводит матч 1/16 финала чемпионата мира с национальной командою Австрии. Пиренейцы выиграли первый тайм со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Оярсабаля, снова не пропустив. «Сухая» серия голкипера Унаи Симона длится более 476 минут, и таким образом он побил рекорд сборной Испании, который принадлежал Икеру Касильясу.

Если Симон не пропустит в основное время поединка с Австрией, в таком случае станет автором рекорда чемпионатов мира, который принадлежит итальянцу Вальтеру Дзенге (517 минут).

Сборная Испании в случае победы выйдет на Португалию или Хорватию. Чемпионат мира закончится 19 июля.