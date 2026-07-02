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Чемпионат мира
02 июля 2026, 23:35 | Обновлено 02 июля 2026, 23:36
575
0

Симон побил рекорд Касильяса на чемпионатах мира

Унаи Симон – новый рекордсмен сборной Испании

02 июля 2026, 23:35 | Обновлено 02 июля 2026, 23:36
575
0
Симон побил рекорд Касильяса на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
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Сборная Испании проводит матч 1/16 финала чемпионата мира с национальной командою Австрии. Пиренейцы выиграли первый тайм со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Оярсабаля, снова не пропустив. «Сухая» серия голкипера Унаи Симона длится более 476 минут, и таким образом он побил рекорд сборной Испании, который принадлежал Икеру Касильясу.

Если Симон не пропустит в основное время поединка с Австрией, в таком случае станет автором рекорда чемпионатов мира, который принадлежит итальянцу Вальтеру Дзенге (517 минут).

Сборная Испании в случае победы выйдет на Португалию или Хорватию. Чемпионат мира закончится 19 июля.

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Руслан Полищук Источник: Opta
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