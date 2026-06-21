Сборная Испании и ее вратарь ставят рекорды
Унаи Симон рекордно редко вступал в игру, а сборная Испании впервые не пропустила на старте
Сборная Испании доминировала над соперниками на старте чемпионата мира. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла 0:0 с Кабо-Верде, а также разгромила команду Саудовской Аравии (4:0).
Среди вратарей, сыгравших в обоих матчах чемпионата мира 2026 года, испанец Унаи Симон – тот голкипер, по воротам которого били меньше всего (9), а также попадали в створ (2). По этой же причине в его активе наименьшее количество сейвов (2).
Для сборной Испании этот турнир также уникальный, еще ни разу в истории чемпионатов мира «фурия роха» не стартовала с двух сухих матчей.
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