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  4. ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Австрии
Чемпионат мира
02 июля 2026, 22:41 | Обновлено 02 июля 2026, 23:31
208
0

ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Австрии

Микель отличился на 36-й минуте поединка, сделав счет 1:0 в пользу Фурии Рохи

02 июля 2026, 22:41 | Обновлено 02 июля 2026, 23:31
208
0
ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль забил команде Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Оярсабаль поразил ворота соперников на 36-й минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу Фурии Рохи.

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Для Микеля это уже третий гол на этом мундиале и 28-й в карьере за испанскую сборную.

Встреча Испании и Австрии стартовала 2 июля (22:00) на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ проти Австрии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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