ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Австрии
Микель отличился на 36-й минуте поединка, сделав счет 1:0 в пользу Фурии Рохи
Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль забил команде Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Оярсабаль поразил ворота соперников на 36-й минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу Фурии Рохи.
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Для Микеля это уже третий гол на этом мундиале и 28-й в карьере за испанскую сборную.
Встреча Испании и Австрии стартовала 2 июля (22:00) на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ проти Австрии
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