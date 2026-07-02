ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Австрии

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль забил команде Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Оярсабаль поразил ворота соперников на 36-й минуте поединка и сделал счет 1:0 в пользу Фурии Рохи.

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Для Микеля это уже третий гол на этом мундиале и 28-й в карьере за испанскую сборную.

Встреча Испании и Австрии стартовала 2 июля (22:00) на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Оярсабаль вывел Испанию вперед в матче 1/16 финала ЧМ проти Австрии