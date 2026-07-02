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  4. 12 млн. Манчестер Сити пытается перехватить у Арсенала 16-летнего таланта
Англия
02 июля 2026, 22:26 |
327
0

12 млн. Манчестер Сити пытается перехватить у Арсенала 16-летнего таланта

Джереми Монга нарасхват

02 июля 2026, 22:26 |
327
0
12 млн. Манчестер Сити пытается перехватить у Арсенала 16-летнего таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Монга
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«Манчестер Сити» пытается перехватить инициативу у «Арсенала» в борьбе за подписание вундеркинда «Лестера» Джереми Монги.

«Арсенал» по-прежнему лидирует, «Брентфорд» также проявляет интерес, но «Сити» снова заинтересован в потенциальной сделке после длительного наблюдения за 16-летним игроком.

Вингер Монга должен подписать свой первый профессиональный контракт в конце этого месяца, а это значит, что любой заинтересованный клуб должен будет заплатить трансферную компенсацию, при этом «Лестер» оценивает хавбека как минимум в 12 млн евро.

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Руслан Полищук Источник
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