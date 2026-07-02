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Англия
02 июля 2026, 22:15 |
436
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Манчестер Юнайтед еще раз отправит в Турцию дорогого игрока

Андре Онана снова сыграет в «Трабзонспоре»

02 июля 2026, 22:15 |
436
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Манчестер Юнайтед еще раз отправит в Турцию дорогого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана
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Вратарь Андре Онана переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор» на правах аренды. Стороны утвердили окончательные условия трансфера после того, как на прошлой неделе стало известно о достигнутом соглашении.

Контракт – аренда на год за сумму до 1,5 млн евро в зависимости от результатов, без опции выкупа или обязательства выкупа. Онана вернется в «МЮ» через год. Также известно, что «Трабзонспор» покроет большую часть зарплаты игрока.

30-летний камерунец возвращается в клуб, где в прошлом сезоне был бесспорным номером один. В 2023 году он достался «МЮ» за 50 млн евро.

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Андре Онана
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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МЮ Онана взагалі не потрібен
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