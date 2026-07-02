Манчестер Юнайтед еще раз отправит в Турцию дорогого игрока

Вратарь Андре Онана переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор» на правах аренды. Стороны утвердили окончательные условия трансфера после того, как на прошлой неделе стало известно о достигнутом соглашении.

Контракт – аренда на год за сумму до 1,5 млн евро в зависимости от результатов, без опции выкупа или обязательства выкупа. Онана вернется в «МЮ» через год. Также известно, что «Трабзонспор» покроет большую часть зарплаты игрока.

30-летний камерунец возвращается в клуб, где в прошлом сезоне был бесспорным номером один. В 2023 году он достался «МЮ» за 50 млн евро.