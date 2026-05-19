  4. МЮ вернет из аренды «худшего вратаря в истории клуба»
19 мая 2026, 17:06 | Обновлено 19 мая 2026, 17:29
МЮ вернет из аренды «худшего вратаря в истории клуба»

Андре Онана вернётся в Манчестер

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

30-летний камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий на правах аренды за турецкий «Трабзонспор», летом вернётся в Англию, сообщает BBC.

Манкунианцы настроены вернуть игрока в команду, хотя интерес к нему сохраняется со стороны английских, турецких и саудовских клубов. Сообщается, что Онана ожидают на летних сборах МЮ в июле, а дальше его судьбу будет решать руководство.

Андре потерял место в основном составе «красных дьяволов» из-за нестабильной игры в воротах. Бывшие игроки МЮ и эксперты неоднократно критиковали Онана за ошибки, не соответствующие уровню команды. В частности, Неманья Матич назвал его «худшим вратарем в истории клуба», а Петер Шмейхель говорил, что с ним в составе команда никогда не чувствует себя в безопасности.

В составе «Трабзонспора» Онана провел 32 матча, в которых пропустил 39 мячей. Шесть матчей камерунец отстоял на ноль.

Андре Онана Манчестер Юнайтед Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: BBC
Поверніть його у стартовий склад. Точно буде весело)
