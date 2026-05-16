МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
Контракт Каррика рассчитан на 2+1 сезона
По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед и тренер Майкл Каррик согласовали полноценный контракт. Объявить об этом планируют в течение 24-48 часов.
Сделка будет рассчитана на два сезона с опцией продления еще на год. Руководство клуба ранее искало более статусного наставника, но результаты убедили МЮ, что стоит поменять статус Каррика с временного на полноценного тренера.
Команда при специалисте выиграла 10 матчей, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.
Манчестер Юнайтед гарантировал себе возвращение в Лигу чемпионов.
