Манчестер Юнайтед снова отдает в аренду вратаря, купленного за 50 млн евро

«Трабзонспор» еще раз договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде голкипера Андре Онана. «Красные дьяволы» снова не рассчитывают на 30-летнего вратаря, за которого три года назад отдали «Интеру» 50 млн евро.

Командам осталось уладить последние формальности, в частности компенсацию за аренду «худшего вратаря в истории клуба», как его охарактеризовал Неманья Матич, бывший игрок «МЮ».

Трансферная стоимость Онана за год упала с 25 до 10 миллионов евро, тем не менее, он имел регулярную игровую практику в Турции, пропустив 42 мяча в 34 матчах, и отстоял на ноль в шести поединках.