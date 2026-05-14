  4. Манчестер Юнайтед не хочет возвращать своего вратаря из Турции
14 мая 2026, 22:51
Манчестер Юнайтед не хочет возвращать своего вратаря из Турции

Андре Онана больше не нужен «МЮ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

«Манчестер Юнайтед» не стремится включить вратаря Андре Онана в свой состав на следующий сезон. Голкипер произвел хорошее впечатление во время аренды в турецком «Трабзонспоре».

В «Юнайтед» надеются, что он сможет перейти в другой клуб на постоянной основе. Однако зарплата игрока может стать серьезным препятствием для поиска покупателя.

30-летний камерунец оценивается в 12 млн евро при пиковой стоимости в 45 миллионов. Контракт Онана с «красными дьяволами» рассчитан еще на два сезона. Вратарь провел 32 матча в Турции, пропустил 39 мячей и в шести поединках отстоял на ноль. Основной голкипер манкунианцев - Сенне Ламменс.

Сенне Ламменс Манчестер Юнайтед Трабзонспор Андре Онана чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник
