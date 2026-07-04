Талантливый полузащитник из Европы принял предложение от украинской сборной

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков рассказал, почему выбрал сборную Украины и отказался от возможности выступать за команду Боснии и Герцеговины.

Талантливый 19-летний футболист прибыл в расположение команды U-19, которой помог одержать две победы на чемпионате Европы – над Хорватией (3:1) и Сербией (2:1).

«Я родился в Боснии и Герцеговине. Играл за сборную этой страны до 17 лет. Провёл несколько товарищеских матчей и после этого меня уже не вызывали. Когда ко мне обратилась Украина, то не сомневался и выбрал эту сборную.

Когда приходишь куда-нибудь, где ты новичок – это всегда тяжело. Однако здесь действительно хорошие ребята. Чувствую, что я здесь десятый раз, а не впервые. Все ко мне очень хорошо относятся.

Мой сосед по комнате Патрик Сикут. Больше всего общаюсь с Плишем, Маловым и Глютом. Мои главные умения – игра головой, физические кондиции и техника. Сравнил бы себя со Степаненко», – рассказал полузащитник.