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Сборная УКРАИНЫ
04 июля 2026, 11:27 |
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Талантливый полузащитник из Европы принял предложение от украинской сборной

Сергей Игнатков рассказал, почему согласился выступать в составе «сине-желтых» на Евро U-19

04 июля 2026, 11:27 |
300
0
Талантливый полузащитник из Европы принял предложение от украинской сборной
УАФ. Сергей Игнатков
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Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков рассказал, почему выбрал сборную Украины и отказался от возможности выступать за команду Боснии и Герцеговины.

Талантливый 19-летний футболист прибыл в расположение команды U-19, которой помог одержать две победы на чемпионате Европы – над Хорватией (3:1) и Сербией (2:1).

«Я родился в Боснии и Герцеговине. Играл за сборную этой страны до 17 лет. Провёл несколько товарищеских матчей и после этого меня уже не вызывали. Когда ко мне обратилась Украина, то не сомневался и выбрал эту сборную.

Когда приходишь куда-нибудь, где ты новичок – это всегда тяжело. Однако здесь действительно хорошие ребята. Чувствую, что я здесь десятый раз, а не впервые. Все ко мне очень хорошо относятся.

Мой сосед по комнате Патрик Сикут. Больше всего общаюсь с Плишем, Маловым и Глютом. Мои главные умения – игра головой, физические кондиции и техника. Сравнил бы себя со Степаненко», – рассказал полузащитник.

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Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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