Англия02 июля 2026, 20:43 |
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Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Клуб решил помочь украинцу поддерживать форму
02 июля 2026, 20:43 |
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Лондонский «Арсенал» разрешил своему бывшему футболисту Александру Зинченко тренироваться на клубной базе Sobha Realty Training Centre после того, как украинец покинул «Аякс» и получил статус свободного агента.
Таким образом «канониры» помогают 29-летнему защитнику поддерживать физическую форму, пока он ищет новый клуб.
Ранее аналогичную возможность «Арсенал» предоставлял и своим бывшим игрокам – Алексу Окслейду-Чемберлену и Джеку Уилширу, которые также пользовались инфраструктурой клуба после истечения срока контрактов.
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