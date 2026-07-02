Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса

Лондонский «Арсенал» разрешил своему бывшему футболисту Александру Зинченко тренироваться на клубной базе Sobha Realty Training Centre после того, как украинец покинул «Аякс» и получил статус свободного агента.

Таким образом «канониры» помогают 29-летнему защитнику поддерживать физическую форму, пока он ищет новый клуб.

Ранее аналогичную возможность «Арсенал» предоставлял и своим бывшим игрокам – Алексу Окслейду-Чемберлену и Джеку Уилширу, которые также пользовались инфраструктурой клуба после истечения срока контрактов.