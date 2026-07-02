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  4. Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Англия
02 июля 2026, 20:43 |
2270
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Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса

Клуб решил помочь украинцу поддерживать форму

02 июля 2026, 20:43 |
2270
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Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Лондонский «Арсенал» разрешил своему бывшему футболисту Александру Зинченко тренироваться на клубной базе Sobha Realty Training Centre после того, как украинец покинул «Аякс» и получил статус свободного агента.

Таким образом «канониры» помогают 29-летнему защитнику поддерживать физическую форму, пока он ищет новый клуб.

Ранее аналогичную возможность «Арсенал» предоставлял и своим бывшим игрокам – Алексу Окслейду-Чемберлену и Джеку Уилширу, которые также пользовались инфраструктурой клуба после истечения срока контрактов.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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