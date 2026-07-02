Ромелу Лукаку отказался бить пенальти в ворота сборной Сенегала

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Бельгии чудом прошла Сенегал. В конце овертайма при счете 2:2 Юри Тилеманс заработал пенальти и сам его реализовал. Форвард Ромелу Лукаку объяснил, почему он не стал наносить 11-метровый удар.

«Я собирался пробить, но все еще переживаю трудные моменты в психологическом плане, и я предпочел, чтобы это сделал Юри. Важен не я, а команда, которая должна победить», – сказал Лукаку.

Бельгия вырвала сложную победу со счетом 3:2. Ранее сборная Германии уступила в серии пенальти Парагваю, потому что все игроки отказывались бить шестой пенальти в серии, и решающий удар запорол Джонатан Та, который вообще никогда в карьере не бил с 11-метровой отметки.