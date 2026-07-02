Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ромелу Лукаку отказался бить пенальти в ворота сборной Сенегала
Чемпионат мира
02 июля 2026, 20:14 | Обновлено 02 июля 2026, 20:15
1213
0

Ромелу Лукаку отказался бить пенальти в ворота сборной Сенегала

Форвард сборной Бельгии объяснил решение

02 июля 2026, 20:14 | Обновлено 02 июля 2026, 20:15
1213
0
Ромелу Лукаку отказался бить пенальти в ворота сборной Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Бельгии чудом прошла Сенегал. В конце овертайма при счете 2:2 Юри Тилеманс заработал пенальти и сам его реализовал. Форвард Ромелу Лукаку объяснил, почему он не стал наносить 11-метровый удар.

«Я собирался пробить, но все еще переживаю трудные моменты в психологическом плане, и я предпочел, чтобы это сделал Юри. Важен не я, а команда, которая должна победить», – сказал Лукаку.

Бельгия вырвала сложную победу со счетом 3:2. Ранее сборная Германии уступила в серии пенальти Парагваю, потому что все игроки отказывались бить шестой пенальти в серии, и решающий удар запорол Джонатан Та, который вообще никогда в карьере не бил с 11-метровой отметки.

По теме:
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 2 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Впервые за 68 лет. Ямаль и Кубарси повторили достижение Пеле
С Ямалем в старте. Испания и Австрия назвали составы на матч ЧМ
сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку ЧМ-2026 по футболу сборная Сенегала по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь назвала замену Марченко
Футбол | 02 июля 2026, 19:58 0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь назвала замену Марченко
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь назвала замену Марченко

Кирилл Баранцов – новичок «Оболони»

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 02 июля 2026, 04:43 10
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Футбол | 02.07.2026, 14:34
Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Бокс | 02.07.2026, 07:29
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:00
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 39
Бокс
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 21
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 5
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 1
Бокс
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем