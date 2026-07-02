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Чемпионат мира
02 июля 2026, 01:57 | Обновлено 02 июля 2026, 02:30
213
0

ВИДЕО. Тилеманс забил пенальти Сенегалу на 120+5, вырвав победу для Бельгии

Юри реализовал 11-метровый на последних минутах овертайма матча 1/16 финала ЧМ-2026

02 июля 2026, 01:57 | Обновлено 02 июля 2026, 02:30
213
0
ВИДЕО. Тилеманс забил пенальти Сенегалу на 120+5, вырвав победу для Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 2 июля сборная Бельгии вырвала победу над Сенегалом в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 по итогам овертайма – 3:2.

Третий гол для бельгийцев на 120+5-й минуте забил Юри Тилеманс – капитан дьяволов реализовал пенальти, установив окончательный счет противостояния.

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Рефери назначил пенальти после того, как Ламин Камара в штрафной площади Сенегала в подкате ударил по ноге Тилеманса, не сыграв в мяч. Момент продолжился, и атака Бельгии завершилась ударом Доди Лукебакио в перекладину.

Но судья все же вернулся к эпизоду Камара и Тилеманса – после просмотра VAR арбитр указал на точку.

❗️ ВИДЕО. Тилеманс забил пенальти Сенегалу на 120+5, вырвав победу для Бельгии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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