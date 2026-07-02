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Англия
02 июля 2026, 19:14 | Обновлено 02 июля 2026, 19:29
447
0

Манчестер Сити оформил пятый самый дорогой трансфер в истории футбола

Также были установлены новые рекорды Манчестер Сити и Ноттингем Форест

02 июля 2026, 19:14 | Обновлено 02 июля 2026, 19:29
447
0
Манчестер Сити оформил пятый самый дорогой трансфер в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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Переход 23-летнего английского центрального полузащитника Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити за 135 млн евро стал пятым самым дорогим в истории футбола.

Топ-5 самых дорогих трансферов в истории футбола

222 млн евро – Неймар (2017/18, из Барселоны в ПСЖ)
180 млн евро – Килиан Мбаппе (2018/19, из Монако в ПСЖ)
148 млн евро – Усман Дембеле (2017/18, из Боруссии Дортмунд в Барселону)
145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)

В истории АПЛ трансфер Эллиота стал вторым самым дорогим.

Топ-5 самых дорогих переходов в клубы АПЛ

145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)
117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)

За трансферы английских футболистов никогда раньше не платили подобные средства.

Топ-5 самых дорогих трансферов английских футболистов в истории футбола

135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)
117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, из Тоттенхэм Хотспур в Баварию)

Вполне понятно, что для Ноттингема продажи Андерсона стали самыми дорогими в истории клуба.

Топ-15 самых дорогих продаж в истории Ноттингем Форест

135 млн евро – Эллиот Андерсон (Манчестер Сити), 2026/27
61.4 млн евро – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед), 2025/26
55 млн евро – Бреннан Джонсон (Тоттенхэм Хотспур), 2023/24
31.9 млн евро – Мусса Ниахате (Лион), 2024/25
23.6 млн евро – Одиссеас Влаходимас (Ньюкасл Юнайтед), 2024/25

Манчестер Сити также установил свой клубный рекорд по самым дорогим приобретениям.

Топ-5 самых дорогих приобретений в истории Манчестер Сити

135 млн евро – Эллиот Андерсон (из Ноттингем Форест), 2026/27
117.5 млн евро – Джек Грилиш (из Астон Виллы), 2021/22
90 млн евро – Йошко Гвардиол (из РБ Лейпциг), 2023/24
76 млн евро – Кевин Де Брюйне (из Вольфсбурга), 2015/16
75 млн евро – Омар Мармуш (из Айнтрахта), 2024/25

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Эллиот Андерсон Ноттингем Форест
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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