Манчестер Сити оформил пятый самый дорогой трансфер в истории футбола
Также были установлены новые рекорды Манчестер Сити и Ноттингем Форест
Переход 23-летнего английского центрального полузащитника Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити за 135 млн евро стал пятым самым дорогим в истории футбола.
Топ-5 самых дорогих трансферов в истории футбола
222 млн евро – Неймар (2017/18, из Барселоны в ПСЖ)
180 млн евро – Килиан Мбаппе (2018/19, из Монако в ПСЖ)
148 млн евро – Усман Дембеле (2017/18, из Боруссии Дортмунд в Барселону)
145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
В истории АПЛ трансфер Эллиота стал вторым самым дорогим.
Топ-5 самых дорогих переходов в клубы АПЛ
145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)
117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
За трансферы английских футболистов никогда раньше не платили подобные средства.
Топ-5 самых дорогих трансферов английских футболистов в истории футбола
135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
127 млн евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)
117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, из Тоттенхэм Хотспур в Баварию)
Вполне понятно, что для Ноттингема продажи Андерсона стали самыми дорогими в истории клуба.
Топ-15 самых дорогих продаж в истории Ноттингем Форест
135 млн евро – Эллиот Андерсон (Манчестер Сити), 2026/27
61.4 млн евро – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед), 2025/26
55 млн евро – Бреннан Джонсон (Тоттенхэм Хотспур), 2023/24
31.9 млн евро – Мусса Ниахате (Лион), 2024/25
23.6 млн евро – Одиссеас Влаходимас (Ньюкасл Юнайтед), 2024/25
Манчестер Сити также установил свой клубный рекорд по самым дорогим приобретениям.
Топ-5 самых дорогих приобретений в истории Манчестер Сити
135 млн евро – Эллиот Андерсон (из Ноттингем Форест), 2026/27
117.5 млн евро – Джек Грилиш (из Астон Виллы), 2021/22
90 млн евро – Йошко Гвардиол (из РБ Лейпциг), 2023/24
76 млн евро – Кевин Де Брюйне (из Вольфсбурга), 2015/16
75 млн евро – Омар Мармуш (из Айнтрахта), 2024/25
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