Стародубцева выиграла стартовый матч парного разряда на Уимблдоне-2026

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно начала выступления в парном разряде Уимблдона-2026.

В стартовом матче украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) обыграла тандем Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия) в трех сетах за 1 час и 58 минут – 6:4, 4:6, 6:4.

Это было первое очное противостояние тандемов.

Стародубцева и Стернс в поединке 1/16 финала поборются либо с Надеждой Киченок и Макото Ниномией, либо с Эйжей Мухаммад и Фанни Штолар.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия) – 6:4, 4:6, 6:4