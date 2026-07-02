Стародубцева выиграла стартовый матч парного разряда на Уимблдоне-2026
Украинка вместе с Пейтон Стернс обыграла тандем Хаверлаг / Удварди
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно начала выступления в парном разряде Уимблдона-2026.
В стартовом матче украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) обыграла тандем Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия) в трех сетах за 1 час и 58 минут – 6:4, 4:6, 6:4.
Это было первое очное противостояние тандемов.
Стародубцева и Стернс в поединке 1/16 финала поборются либо с Надеждой Киченок и Макото Ниномией, либо с Эйжей Мухаммад и Фанни Штолар.
Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия) – 6:4, 4:6, 6:4
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