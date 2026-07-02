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Уимблдон
02 июля 2026, 17:29 | Обновлено 02 июля 2026, 18:05
191
0

Стародубцева выиграла стартовый матч парного разряда на Уимблдоне-2026

Украинка вместе с Пейтон Стернс обыграла тандем Хаверлаг / Удварди

02 июля 2026, 17:29 | Обновлено 02 июля 2026, 18:05
191
0
Стародубцева выиграла стартовый матч парного разряда на Уимблдоне-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно начала выступления в парном разряде Уимблдона-2026.

В стартовом матче украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) обыграла тандем Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия) в трех сетах за 1 час и 58 минут – 6:4, 4:6, 6:4.

Это было первое очное противостояние тандемов.

Стародубцева и Стернс в поединке 1/16 финала поборются либо с Надеждой Киченок и Макото Ниномией, либо с Эйжей Мухаммад и Фанни Штолар.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия) – 6:4, 4:6, 6:4

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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