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  4. Свентек без проблем обыграла чешку и вышла в третий круг Уимблдона
Уимблдон
02 июля 2026, 17:18 | Обновлено 02 июля 2026, 17:20
211
0

Свентек без проблем обыграла чешку и вышла в третий круг Уимблдона

Ига переиграла Каролину Плишкову в двух сетах

02 июля 2026, 17:18 | Обновлено 02 июля 2026, 17:20
211
0
Свентек без проблем обыграла чешку и вышла в третий круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Действующая чемпионка, третья ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.

Во втором круге Свентек без проблем обыграла чешку Каролину Плишкову (WTA 73) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:1, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 4:0 в пользу польской теннисистки.

Свентек – пятая активная теннисистка (Серена Уильямс, Винус Уильямс, Элина Свитолина и Мэдисон Киз), которой удалось одержать 20+ побед на всех турнирах Grand Slam в одиночном разряде. На Aus Open – 26 побед, Ролан Гаррос – 43, Уимблдон – 20, US Open – 24 победы.

В третьем круге Ига сыграет с Александрой Эалой.

Уимблдон 2026. Трава, 1/32 финала

Каролина Плишкова – Ига Свентек [3] – 1:6, 3:6

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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