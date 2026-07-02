Свентек без проблем обыграла чешку и вышла в третий круг Уимблдона
Ига переиграла Каролину Плишкову в двух сетах
Действующая чемпионка, третья ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.
Во втором круге Свентек без проблем обыграла чешку Каролину Плишкову (WTA 73) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:1, 6:3.
Счет очных встреч соперниц – 4:0 в пользу польской теннисистки.
Свентек – пятая активная теннисистка (Серена Уильямс, Винус Уильямс, Элина Свитолина и Мэдисон Киз), которой удалось одержать 20+ побед на всех турнирах Grand Slam в одиночном разряде. На Aus Open – 26 побед, Ролан Гаррос – 43, Уимблдон – 20, US Open – 24 победы.
В третьем круге Ига сыграет с Александрой Эалой.
Уимблдон 2026. Трава, 1/32 финала
Каролина Плишкова – Ига Свентек [3] – 1:6, 3:6
Фотогалерея матча
20 - Iga Swiatek is the fifth currently active player to claim 20+ wins at all four Women’s Singles Grand Slam events, along with Serena Williams, Venus Williams, Elina Svitolina and Madison Keys. Indifferent.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/2FBWtsvfVR— OptaAce (@OptaAce) July 2, 2026
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