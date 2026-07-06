УАФ натурализовала футболиста для сборной Украины, который родом из Лондона

Полузащитник английского «Питерборо» Патрик Сикут объяснил, почему решил выступать за сборную Украины:

«Я родился в Лондоне. До полномасштабного вторжения много раз бывал в Украине, потому что там живут мои бабушка и дедушка, а также другие родственники. Поэтому я бывал в Украине каждый год примерно по два месяца. Недавно ездил туда, чтобы решить вопрос с паспортом. Было приятно увидеть многих старых друзей и родственников.

Когда в последний раз приезжал в Украину, то застал обстрел. Россия нанесла массированный удар по Киеву. Я был в Броварах, откуда я родом. Это был страшный день для меня и моей мамы. А мои бабушка и дедушка уже привыкли к этому. Это было что-то ужасное, я этого никогда не забуду. Очень грустно видеть это. Не могу представить, как люди там живут, вынужденные каждый день бояться за свою жизнь. Это очень страшно. Надеюсь, это скоро прекратится.

Но это не повод не выбирать Украину. Мои родители из Украины и Польши, поэтому я одинаково отношусь к этим странам. Горжусь тем, что могу представлять обе сборные, и, наверное, это хорошая проблема, когда две страны борются за тебя. Как бы то ни было, сейчас я выбрал Украину для выступлений на Евро. Я сосредоточен на этом. Не думаю сейчас ни о других странах, ни о клубе. Благодарен за возможность представлять Украину, хочу всего наилучшего для команды и надеюсь выиграть как можно больше матчей.

Знаком с историей и традициями Украины. У меня есть вышиванка, иногда я её надеваю. Обожаю вареники. Бабушка готовит их для меня. Это очень вкусно. Это настолько вкусно, что я рекомендую всем, кто не является украинцем, пойти и попробовать их. То же самое с борщом. Зеленый борщ, красный борщ — это всё очень вкусно, это нужно попробовать.

Моя главная футбольная особенность – это видеть определённые передачи. И выполнять их. Тренеры часто говорят мне, что сами не могли разглядеть эти пасы. Я вижу то, что другие упускают».