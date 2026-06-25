Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Получилось натурализовать тех, кто не родился в Украине»
Сборная УКРАИНЫ
25 июня 2026, 15:01 | Обновлено 25 июня 2026, 15:14
542
0

Александр КУЧЕР: «Получилось натурализовать тех, кто не родился в Украине»

Известный украинский тренер оценил перспективы Патрика Сикута и Сергея Игнаткова в сборной

25 июня 2026, 15:01 | Обновлено 25 июня 2026, 15:14
542
0
Александр КУЧЕР: «Получилось натурализовать тех, кто не родился в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер поделился мнением относительно натурализации Патрика Сикута и Сергея Игнаткова, которые помогут «сине-желтым» на чемпионате Европы:

«Я к натурализации отношусь нормально. Надо искать таланты, которые могут усилить нашу сборную и давать результат. Раньше все возмущались: «Зачем нам эти бразильцы? Должны играть наши ребята». Мы видим, что нашими ребятами в последнее время мы не преуспеваем.

И уже складывается ощущение, что вроде бы такое наше место – за пределами больших форумов. Поэтому необходимо искать таланты и работать на результат уже сейчас, а не говорить «Наша цель – 2050 год». Конечно, и своих игроков нужно воспитывать, но если есть возможность натурализовать качественных, нужно это делать.

Мне сложно оценивать именно этих двух ребят. Но если они лучше смотрятся на тех позициях, которые нужны тренеру, и он их там видит, почему бы это не делать? Видимо, УАФ пришлось выиграть конкуренцию за них или где-то сыграть на опережение против польских и боснийских коллег.

Раньше мы переживали, чтобы уследить за нашими молодыми игроками, выехавшими из-за войны. Здесь удалось натурализовать тех, кто даже не родился в Украине. Они росли и воспитывались за границей. Молодцы, что нашли этих игроков, хорошо поработали в этом направлении.

Я думаю, что они нормально адаптируются. Один уже играет в третьей английской лиге, другой – в высшей лиге Боснии. Это уже достаточно сформированные ребята, имеющие опыт для такого возраста. Поэтому, надеюсь, не будет никаких вопросов», – подытожил Кучер.

По теме:
Хорватия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ удалось натурализовать двух талантливых футболистов из Европы
ФОТО. Сборная Украины U-19 продолжает подготовку в Польше к Евро-2026
сборная Украины по футболу U-19 Патрик Сикут Сергей Игнатков Александр Кучер натурализация
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий объяснил безумную победу Украины над Бразилией и дебют в ЛН
Волейбол | 25 июня 2026, 11:43 6
Плотницкий объяснил безумную победу Украины над Бразилией и дебют в ЛН
Плотницкий объяснил безумную победу Украины над Бразилией и дебют в ЛН

Олег отметил командные действия «сине-желтых»

Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25 июня 2026, 08:15 3
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции

«Шахтер» сыграет товарищеский матч против «Бурсаспора»

Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Футбол | 25.06.2026, 07:37
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Тренер сборной Чехии объяснил провал на ЧМ-2026 и сказал, что дальше
Футбол | 25.06.2026, 14:51
Тренер сборной Чехии объяснил провал на ЧМ-2026 и сказал, что дальше
Тренер сборной Чехии объяснил провал на ЧМ-2026 и сказал, что дальше
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24.06.2026, 15:42
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 53
Волейбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем