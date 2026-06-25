Александр КУЧЕР: «Получилось натурализовать тех, кто не родился в Украине»

Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер поделился мнением относительно натурализации Патрика Сикута и Сергея Игнаткова, которые помогут «сине-желтым» на чемпионате Европы:

«Я к натурализации отношусь нормально. Надо искать таланты, которые могут усилить нашу сборную и давать результат. Раньше все возмущались: «Зачем нам эти бразильцы? Должны играть наши ребята». Мы видим, что нашими ребятами в последнее время мы не преуспеваем.

И уже складывается ощущение, что вроде бы такое наше место – за пределами больших форумов. Поэтому необходимо искать таланты и работать на результат уже сейчас, а не говорить «Наша цель – 2050 год». Конечно, и своих игроков нужно воспитывать, но если есть возможность натурализовать качественных, нужно это делать.

Мне сложно оценивать именно этих двух ребят. Но если они лучше смотрятся на тех позициях, которые нужны тренеру, и он их там видит, почему бы это не делать? Видимо, УАФ пришлось выиграть конкуренцию за них или где-то сыграть на опережение против польских и боснийских коллег.

Раньше мы переживали, чтобы уследить за нашими молодыми игроками, выехавшими из-за войны. Здесь удалось натурализовать тех, кто даже не родился в Украине. Они росли и воспитывались за границей. Молодцы, что нашли этих игроков, хорошо поработали в этом направлении.

Я думаю, что они нормально адаптируются. Один уже играет в третьей английской лиге, другой – в высшей лиге Боснии. Это уже достаточно сформированные ребята, имеющие опыт для такого возраста. Поэтому, надеюсь, не будет никаких вопросов», – подытожил Кучер.