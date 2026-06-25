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Сборная УКРАИНЫ
25 июня 2026, 09:17 |
928
0

УАФ удалось натурализовать двух талантливых футболистов из Европы

Дмитрий Михайленко прокомментировал смену гражданства Патрика Сикута и Сергея Игнаткова

25 июня 2026, 09:17 |
928
0
УАФ удалось натурализовать двух талантливых футболистов из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Михайленко
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал натурализацию двух талантливых футболистов – защитника Сергея Игнаткова и полузащитника Патрика Сикута:

– На этом Евро мы увидим дебют Игнаткова и Сикута, которые недавно завершили процесс оформления гражданства. Как развивалась история с их натурализацией?

– Самым главным в этом вопросе было желание самих ребят представлять Украину. Это футболисты с хорошим потенциалом. Была проделана большая и непростая работа. Я рад, что они с нами.

– Если в ситуации с Игнатковым на руку сыграл конфликт с тренером сборной Боснии и Герцеговины, то в истории с Патриком было приглашение от Польского футбольного союза. Что стало решающим?

– Я разговаривал с родителями. Мать Патрика, как и я, родилась в Кропивницком. Мне кажется, что мы просто были настойчивее в желании убедить Патрика играть за Украину.

Патрик некоторое время провел в Украине, пока оформляли паспорт. Из-за задержки с его выдачей одну из ночей он провел под обстрелом. Он своими глазами увидел, как живут украинцы сегодня.

Гостил у дедушки, постоянно слышал воздушные тревоги и взрывы. Мы переписывались. Ему было немного страшно, но это его не отпугало, – рассказал Михайленко.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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