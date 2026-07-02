«Мы всегда следим». В Шахтере ожидают трансфер Трубина в топ-клуб

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением относительно украинского голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и его возможного перехода в другой клуб.

«Мы всегда следим за Анатолием, потому что он является одним из наших ребят. Он вырос в «Шахтере», стал для нас важным игроком, и мы гордимся тем, чего он добивается в «Бенфике». Конечно, «Шахтер» тоже имеет финансовый интерес, но самое главное – это его карьера.

У него есть качества и менталитет, чтобы играть на самом высоком уровне. Если он когда-нибудь покинет «Бенфику», то это должен быть клуб мирового класса, и это будет очень важный шаг», – сказал Срна в интервью A Bola.

Ранее португальский журналист Филипп Алешандр Диаш заявил, что Трубина часто не понимают и его не все любят.