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  4. «Мы всегда следим». В Шахтере ожидают трансфер Трубина в топ-клуб
Португалия
02 июля 2026, 14:43 |
378
0

«Мы всегда следим». В Шахтере ожидают трансфер Трубина в топ-клуб

Дарио Срна – о будущем украинского вратаря Бенфики

02 июля 2026, 14:43 |
378
0
«Мы всегда следим». В Шахтере ожидают трансфер Трубина в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением относительно украинского голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и его возможного перехода в другой клуб.

«Мы всегда следим за Анатолием, потому что он является одним из наших ребят. Он вырос в «Шахтере», стал для нас важным игроком, и мы гордимся тем, чего он добивается в «Бенфике». Конечно, «Шахтер» тоже имеет финансовый интерес, но самое главное – это его карьера.

У него есть качества и менталитет, чтобы играть на самом высоком уровне. Если он когда-нибудь покинет «Бенфику», то это должен быть клуб мирового класса, и это будет очень важный шаг», – сказал Срна в интервью A Bola.

Ранее португальский журналист Филипп Алешандр Диаш заявил, что Трубина часто не понимают и его не все любят.

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Дарио Срна Бенфика Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Антон Романенко Источник: A Bola
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