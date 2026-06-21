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Португалия
21 июня 2026, 22:27 | Обновлено 21 июня 2026, 22:29
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Португальский журналист: «Трубина часто не понимают, его не все любят»

Филиппе Алешандре Диаш сравнил украинца с его предшественниками в Бенфике

21 июня 2026, 22:27 | Обновлено 21 июня 2026, 22:29
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Португальский журналист: «Трубина часто не понимают, его не все любят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Главный редактор португальского издания Record Филиппе Алешандре Диаш поделился мнением относительно украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Трубин – это вратарь, которого часто не понимают, которого не все любят. Когда кого-то не любят, я это понимаю. Когда разговариваешь с людьми на улице, быстро понимаешь, что у Трубина, возможно, нет всех болельщиков, которых, по-моему, он мог бы иметь и должен иметь. Я думаю, что он достоин того, чтобы быть первым номером «Бенфики», но он – не на уровне своих предшественников, он – не Эдерсон, извините, он – не Облак.

«Бенфика» – избалована, «Бенфика» привыкла иметь замечательных иностранных вратарей. Сейчас я думаю, что «Бенфике» нужно найти прежде всего вратаря, который сможет заставить Трубина немного больше работать, потому что из всего уважения к Самуэлю Соарешу, к которому я не предвзятен, я не думаю, что есть кто-то, кто может заставить Трубина паниковать», – сказал Диаш в эфире.

Сообщалось, что Трубин является неприкосновенным игроком для нового тренера «Бенфики»

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Антон Романенко Источник: Record.pt
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