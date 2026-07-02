Дарья Снигур – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) выступит в 1/32 финала Уимблдона-2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 132).

Встреча теннисисток состоится первым запуском на корте №15. Поединок начнется ориентировочно в 13:10 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Эшлин Крюгер, либо с Мариам Болквадзе.

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