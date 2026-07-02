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Уимблдон
02 июля 2026, 13:08 | Обновлено 02 июля 2026, 13:20
550
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Дарья Снигур – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2026

02 июля 2026, 13:08 | Обновлено 02 июля 2026, 13:20
550
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Дарья Снигур – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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2 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) выступит в 1/32 финала Уимблдона-2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 132).

Встреча теннисисток состоится первым запуском на корте №15. Поединок начнется ориентировочно в 13:10 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Эшлин Крюгер, либо с Мариам Болквадзе.

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Дарья Снигур Леолия Жанжан смотреть онлайн Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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