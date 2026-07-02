ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал украинца, который покинул Буковину

Киевский «Локомотив» заключил трудовое соглашение с 22-летним украинским атакующим игроком Даниилом Голубом. Футболист присоединится к составу «железнодорожников» в статусе свободного агента.

Даниил начал футбольный путь в мариупольской «Азовстали». На юношеском и молодежном уровнях выступал в структурах донецкого «Шахтера», «Мариуполя», петровского «Ингульца», «Колоса» из Ковалевки и закарпатского «Миная».

В детско-юношеской футбольной лиге (ДЮФЛ) отыграл 84 матча, отличившись 29 голами, а в первенствах U-19 провел 65 поединков, где забил 15 мячей.

На профессиональном уровне дебютировал в Украинской Премьер-лиге в составе «Миная» 29 августа 2022 года в выездном матче второго тура против ФК «Александрия». Выйдя на замену на 68-й минуте, игрок забил свой дебютный гол на 91-й минуте встречи.

В дальнейшем карьера футболиста продолжалась в одесском «Черноморце» (УПЛ), черновицкой «Буковине» и ивано-франковском «Прикарпатье» (Первая лига).