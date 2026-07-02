Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал украинца, который покинул Буковину
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 12:21 |
766
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал украинца, который покинул Буковину

«Локомотив» договорился о сотрудничестве с Даниилом Голубом, который стал свободным агентом

02 июля 2026, 12:21 |
766
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб подписал украинца, который покинул Буковину
ФК Локомотив Киев. Даниил Голуб
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевский «Локомотив» заключил трудовое соглашение с 22-летним украинским атакующим игроком Даниилом Голубом. Футболист присоединится к составу «железнодорожников» в статусе свободного агента.

Даниил начал футбольный путь в мариупольской «Азовстали». На юношеском и молодежном уровнях выступал в структурах донецкого «Шахтера», «Мариуполя», петровского «Ингульца», «Колоса» из Ковалевки и закарпатского «Миная».

В детско-юношеской футбольной лиге (ДЮФЛ) отыграл 84 матча, отличившись 29 голами, а в первенствах U-19 провел 65 поединков, где забил 15 мячей.

На профессиональном уровне дебютировал в Украинской Премьер-лиге в составе «Миная» 29 августа 2022 года в выездном матче второго тура против ФК «Александрия». Выйдя на замену на 68-й минуте, игрок забил свой дебютный гол на 91-й минуте встречи.

В дальнейшем карьера футболиста продолжалась в одесском «Черноморце» (УПЛ), черновицкой «Буковине» и ивано-франковском «Прикарпатье» (Первая лига).

По теме:
Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро
Превзошли клубный рекорд на 34 млн евро. Топ-10 приобретений Тоттенхэма
Усиление для Григорчука. Черноморец подпишет легенду другого клуба УПЛ
Буковина Черновцы Локомотив Киев Даниил Голуб трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Локомотив Киев
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Бокс | 02 июля 2026, 07:29 7
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика

Гассиев без боя стал чемпионом WBA

Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026
Футбол | 02 июля 2026, 10:51 0
Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026
Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026

Вероятность триумфа команды Франции на турнире продолжает увеличиваться

Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Футбол | 02.07.2026, 10:03
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 2
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 15
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем