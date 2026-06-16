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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 10:44 | Обновлено 16 июня 2026, 10:46
465
0

Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей

Даниил Голуб может воспользоваться программой «18–22» и выехать за пределы Украины

16 июня 2026, 10:44 | Обновлено 16 июня 2026, 10:46
465
0
Полузащитник Буковины покидает клуб и ищет новую команду за границей
ФК Буковина. Даниил Голуб
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Как стало известно Sport.ua, левый вингер «Буковины» Даниил Голуб по возвращении из аренды в «Прикарпатье» близок к расторжению контракта с черновицким клубом, действовавшему до середины 2027 года, и переезду за границу. По нашей информации, 22-летний игрок может продолжить карьеру в одной из стран Балтии.

Голуб перешел в «Буковину» летом 2024 года на правах свободного агента из «Черноморца». С марта этого года он находился в аренде в «Прикарпатье», за которое сыграл 8 поединков в Первой лиге. Ранее футболист также выступал за «Минай» (13 матчей в УПЛ и 1 гол).

«Буковина» по итогам прошлого сезона заняла первое место в Первой лиге и вернулась в элитный дивизион, где последний раз играла 33 года назад.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины Даниил Голуб инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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