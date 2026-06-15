Экс-защитник нескольких клубов УПЛ планирует продолжить карьеру за границей

Как стало известно Sport.ua, крайний защитник Илья Ухань после вылета «Полтавы» из УПЛ договорился с клубом о расторжении соглашения, которое должно было действовать еще год, и отправился в Европу. Пока агенты игрока занимаются поиском команды для него за пределами Украины.

В то же время, к футболисту есть интерес из Первой лиги. Но, похоже, сам Илья больше настроен для продолжения карьеры за границей.

Ухань, которому 1 июня исполнилось 23 года, выступал в УПЛ за «Мариуполь», «Черноморец», «Александрию» (в ее составе в прошлом году дебютировал в еврокубках) и, наконец, за «Полтаву». Также в карьере защитника был непродолжительный период в «Кривбассе», но за основную команду криворожского клуба он так и не сыграл.

В сезоне 2025/26 Ухань провел за «Александрию» и «Полтаву» всего 15 матчей и получил четыре предупреждения.