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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 21:07 | Обновлено 15 июня 2026, 21:44
735
0

Экс-защитник нескольких клубов УПЛ планирует продолжить карьеру за границей

Илья Ухань уехал из Украины незадолго до своего 23-летия

15 июня 2026, 21:07 | Обновлено 15 июня 2026, 21:44
735
0
Экс-защитник нескольких клубов УПЛ планирует продолжить карьеру за границей
ФК Александрия. Илья Ухань
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Как стало известно Sport.ua, крайний защитник Илья Ухань после вылета «Полтавы» из УПЛ договорился с клубом о расторжении соглашения, которое должно было действовать еще год, и отправился в Европу. Пока агенты игрока занимаются поиском команды для него за пределами Украины.

В то же время, к футболисту есть интерес из Первой лиги. Но, похоже, сам Илья больше настроен для продолжения карьеры за границей.

Ухань, которому 1 июня исполнилось 23 года, выступал в УПЛ за «Мариуполь», «Черноморец», «Александрию» (в ее составе в прошлом году дебютировал в еврокубках) и, наконец, за «Полтаву». Также в карьере защитника был непродолжительный период в «Кривбассе», но за основную команду криворожского клуба он так и не сыграл.

В сезоне 2025/26 Ухань провел за «Александрию» и «Полтаву» всего 15 матчей и получил четыре предупреждения.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Илья Ухань инсайд Полтава расторжение контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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