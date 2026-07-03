Для Зинченко найдено идеальное место после того, как он покинул Аякс

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко считает, что Александру Зинченко стоит остаться в европейском футболе.

– Если не получится найти команду в Европе, стоит ли Зинченко рассматривать другие варианты: МЛС или Саудовскую Аравию, например?

– Лично я считаю, что ему нужно оставаться играть в Европе. Самое главное для Зинченко – найти команду, которая на 100% будет верить в него, где он получит полноценную игровую практику, ведь, вспомним, в прошлом сезоне за «Арсенал» он почти не играл, а потом была аренда в «Ноттингем Форест».

Важен ещё такой момент, как спортивная составляющая. Лучше играть в Европе и постоянно оставаться в информационном поле, чем уехать куда-нибудь, где тебе просто насыпят кучу денег. Нужно поддерживать уровень. Еще несколько сезонов он точно сможет поиграть на приличном уровне, а на заработки всегда можно отправиться, сделать шаг назад. В Пенсионный фонд Зинченко идти еще рано. 29 лет — не тот возраст, когда нужно уже думать о том, чтобы поехать подзаработать денег в Саудовскую Аравию, условно говоря.

Конечно, решать Саше, мы не можем ему говорить – играй за Гронинген или Утрехт, получая 700 тысяч евро за сезон, а не где-то в Азии, но… Очень хотелось бы, чтобы он ещё поиграл именно в Европе. Он ещё может выстрелить.