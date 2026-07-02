Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сербия – качественная сборная с хорошими игроками»
Вечером 2 июля состоится матч второго тура чемпионата Европы 2026 U-19
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке к матчу 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19, в котором сине-желтые встретятся с Сербией U-19:
«Мастерство сербов? Оно отличается от хорватов. Это тоже качественная сборная с хорошими игроками. Может, она не такая структурная, как хорваты, но игроки очень высокого уровня, особенно атакующие футболисты и защитники, которые уже дебютировали за национальную сборную. Чтобы их переиграть, нужно приложить много усилий.
Все здоровы, в порядке, готовы играть. После последней тренировки будем понимать, кто в каком состоянии. Сейчас кто-то еще не восстановился на сто процентов, кто-то чувствует себя нормально. Игра с Сербией точно не будет легкой, но будет другой. Может, мы будем больше владеть мячом. Нам бы этого хотелось».
Центральный защитник сборной Украины Кирилл Дигтярь рассказал:
«У нас был полноценный выходной. После игры был день отдыха, поэтому сейчас сил стало побольше. И после такой тяжелой игры, но победа есть победа, поэтому эмоции положительные.
Нужно выходить и так же играть, и побеждать, и выходить из группы. Я думаю, что нам просто нужно сыграть во всех фазах и улучшить свои действия. Нам по силам обыграть эту сборную».
Матч Сербия U-19 – Украина U-19 на Евро-2026 состоится в Бангоре (Уэльс). Игра начнется 2 июля в 19:00 по киевскому времени.
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