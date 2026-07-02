ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
Украинская команда удачно стартовала на чемпионате Европы U-19
Сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19, одолев сверстников из Хорватии (3:1).
После сверхважной победы над Хорватией подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к следующему поединку против Сербии (2 июля в 20:00).
В видео от УАФ – знакомство с натурализованными футболистами, которые выросли за границей, но выбрали сине-желтые цвета.
Интересные интервью дали игроки сборной. Константинос Плиш, Сергей Игнатков, Патрик Сикут и Виталий Глют рассказали о своем выборе в пользу Украины, адаптации в команде, футбольных навыках и мечтах на ЧЕ-2026 U-19.
Также в видео – прогулка по историческому городку Карнарвон, где базируется украинская команда.
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
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