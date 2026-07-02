Сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19, одолев сверстников из Хорватии (3:1).

После сверхважной победы над Хорватией подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к следующему поединку против Сербии (2 июля в 20:00).

В видео от УАФ – знакомство с натурализованными футболистами, которые выросли за границей, но выбрали сине-желтые цвета.

Интересные интервью дали игроки сборной. Константинос Плиш, Сергей Игнатков, Патрик Сикут и Виталий Глют рассказали о своем выборе в пользу Украины, адаптации в команде, футбольных навыках и мечтах на ЧЕ-2026 U-19.

Также в видео – прогулка по историческому городку Карнарвон, где базируется украинская команда.

ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19