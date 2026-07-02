Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
Молодежные турниры
02 июля 2026, 13:47 | Обновлено 02 июля 2026, 13:49
600
1

ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19

Украинская команда удачно стартовала на чемпионате Европы U-19

02 июля 2026, 13:47 | Обновлено 02 июля 2026, 13:49
600
1 Comments
ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19, одолев сверстников из Хорватии (3:1).

После сверхважной победы над Хорватией подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к следующему поединку против Сербии (2 июля в 20:00).

В видео от УАФ – знакомство с натурализованными футболистами, которые выросли за границей, но выбрали сине-желтые цвета.

Интересные интервью дали игроки сборной. Константинос Плиш, Сергей Игнатков, Патрик Сикут и Виталий Глют рассказали о своем выборе в пользу Украины, адаптации в команде, футбольных навыках и мечтах на ЧЕ-2026 U-19.

Также в видео – прогулка по историческому городку Карнарвон, где базируется украинская команда.

ВИДЕО. Сикут и Игнатков рассказали, почему решили выступать за Украину U-19

По теме:
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сербия – качественная сборная с хорошими игроками»
Хорватия U-19 – Италия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сербия U-19 – Украина U-19 . Текстовая трансляция матча
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Сербии по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Сербия - Украина сборная Хорватии по футболу U-19 Хорватия - Украина видео Константинос Плиш Сергей Игнатков Патрик Сикут натурализация смена гражданства
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро
Футбол | 02 июля 2026, 13:44 0
Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро
Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро

Итальянский «Интер» дал согласие на переговоры Алессандро Бастони с королевским клубом

Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 01 июля 2026, 16:06 5
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы

В строй киевского клуба вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко

Андрей Лунин поставил на место свою жену
Футбол | 02.07.2026, 10:03
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Футбол | 02.07.2026, 11:37
Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хороші хлопці. А УАФ браво - вперше натуралізували стількох гравців!
Ответить
+1
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 2
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 20
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 15
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 9
Бокс
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем