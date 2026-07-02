Где смотреть онлайн матч Евро-2026: Сербия U-19 – Украина U-19

Юношеская сборная Украины U-19 продолжает борьбу на чемпионате Европы 2026 среди игроков до 19 лет, который проходит в Уэльсе.

2 июля в 20:00 в Бангоре состоится матч 2-го тура группы B, в котором сборная Украины U-19 встретится с командой Сербии U-19.

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Финальная стадия Евро-2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В стартовом туре подопечные Дмитрия Михайленко одержали победу над Хорватией (3:1), а сербы уступили Италии (0:2). Заключительный матч группового этапа украинская команда проведет 5 июля против Италии.

По итогам группового раунда по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал и гарантируют себе участие в чемпионате мира 2027 U-20. Испания и Германия уже обеспечили себе путевки в полуфинал ЧЕ и выход на ЧМ.

Команды, которые финишируют третьими, сыграют между собой за 5-е место, которое дает право выступить в межконтинентальном плей-офф за последнюю путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

Где смотреть онлайн матч Евро-2027: Сербия U-19 – Украина U-19

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне