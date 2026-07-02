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Сборная УКРАИНЫ
02 июля 2026, 10:10 |
762
0

Талантливый вингер решил играть за сборную Украины и отказаться от США

Виталий Глют объяснил, почему прибыл в расположение «сине-желтых» перед стартом Евро U-19

02 июля 2026, 10:10 |
762
0
Талантливый вингер решил играть за сборную Украины и отказаться от США
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Глют
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Талантливый вингер Виталий Глют рассказал, почему выбрал сборную Украины и отказался играть за США – 18-летний футболист прибыл в расположение «сине-желтых», чтобы помочь команде на Евро U-19.

Вызов в юниорскую сборную Украины Глют получил после того, как несколько раз побывал на сборах с американцами. По словам полузащитника, он уже давно хотел выступать именно в футболке «сине-желтых»:

«Да, я уже был с Соединенными Штатами пару сборов, но все же у меня Украина была в сердце. Это место, где я родился, это моя страна, я хочу за нее играть и очень рад, что есть такая возможность.

Думаю, все сборные имеют разные тактики, то, как они играют, но Украина – это наше. Мы имеем ту злость, ту боль и знаем, как хотим играть на Евро. И мне гораздо лучше здесь, потому что, как я говорил, Украина – это мое сердце», – признался игрок.

Глют помог сборной Украины U-19 успешно стартовать на Евро, где подопечные Дмитрия Михайленко одолели Хорватию со счетом 3:1. На клубном уровне вингер защищает цвета американского «Чикаго».

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Николай Тытюк Источник: Суспильне Спорт
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