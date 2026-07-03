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Италия
03 июля 2026, 03:32 |
446
0

Нападающий украинской сборной получил официальное предложение сменить клуб

Головаш высказался о будущем Попова

03 июля 2026, 03:32 |
446
0
Нападающий украинской сборной получил официальное предложение сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов
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Менеджер украинского футболиста «Эмполи» Богдана Попова Андрей Головаш подтвердил, что клуб уже получил официальные предложения по поводу 19-летнего украинца, а переговорный процесс находится в активной фазе.

«Переговоры действительно ведутся. Клуб официально получил предложения. В конце недели у меня запланирована встреча с президентом «Эмполи» именно по этому вопросу. Время покажет, как всё сложится», – отметил агент игрока.

По информации итальянских СМИ, за нападающим следят «Комо», «Аталанта», «Удинезе» и «Кальяри».

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Богдан Попов трансферы Серии A трансферы Андрей Головаш Эмполи
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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