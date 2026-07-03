Нападающий украинской сборной получил официальное предложение сменить клуб
Головаш высказался о будущем Попова
Менеджер украинского футболиста «Эмполи» Богдана Попова Андрей Головаш подтвердил, что клуб уже получил официальные предложения по поводу 19-летнего украинца, а переговорный процесс находится в активной фазе.
«Переговоры действительно ведутся. Клуб официально получил предложения. В конце недели у меня запланирована встреча с президентом «Эмполи» именно по этому вопросу. Время покажет, как всё сложится», – отметил агент игрока.
По информации итальянских СМИ, за нападающим следят «Комо», «Аталанта», «Удинезе» и «Кальяри».
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