Нападающий украинской сборной получил официальное предложение сменить клуб

Менеджер украинского футболиста «Эмполи» Богдана Попова Андрей Головаш подтвердил, что клуб уже получил официальные предложения по поводу 19-летнего украинца, а переговорный процесс находится в активной фазе.

«Переговоры действительно ведутся. Клуб официально получил предложения. В конце недели у меня запланирована встреча с президентом «Эмполи» именно по этому вопросу. Время покажет, как всё сложится», – отметил агент игрока.

По информации итальянских СМИ, за нападающим следят «Комо», «Аталанта», «Удинезе» и «Кальяри».