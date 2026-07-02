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  4. Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 11:37 |
1310
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Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко

«Порту» внимательно следит за форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины

02 июля 2026, 11:37 |
1310
3 Comments
Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко попал в шорт-лист португальского «Порту», который стал чемпионом страны и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

«Пономаренко рассматривается в качестве возможного варианта для усиления атаки, хотя официального предложения по игроку на данном этапе нет», – сообщили в Португалии.

«20-летний нападающий украинской сборной попал в поле зрения скаутов «Порту», ​​который продолжает изучать рынок. Однако оформить трансфер будет тяжело из-за требований «Динамо».

Украинский клуб требует около 25 миллионов евро. Пономаренко провел выдающийся сезон 2025/26, забив 15 голов в 25 матчах украинской лиги, что привлекло внимание нескольких европейских клубов».

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко чемпионат Португалии по футболу Порту трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: A Bola
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Комментарии 3
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брехня!!!
Олійченко писав 30.06.2026 шо Суркіс встановив ціну 30 лям,
або 300 тис.  за 1 кг.
Титюк збиває вартість бо хоче
забрати у Олійченка ініціативу!!!
Підтримаємо Олійченка вподобайками
і оцінками за його матеріали п'ятьма звьоздами!!!)))
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+1
Якщо шлімазл продасть то є шанс заграти серйозно...
Ігорьоша - дундук в менеджменті. Динамо чи Хапоєль - все буде однаково 
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+1
Да продайте його нафік цю звязду (як він себе уявляє) та хай там понти ганяє і на своєму кориті розіб'ється до біса, як Міля....
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0
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