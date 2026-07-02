Участнику Лиги чемпионов придется заплатить 25 млн евро за Пономаренко
«Порту» внимательно следит за форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины
Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко попал в шорт-лист португальского «Порту», который стал чемпионом страны и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
«Пономаренко рассматривается в качестве возможного варианта для усиления атаки, хотя официального предложения по игроку на данном этапе нет», – сообщили в Португалии.
«20-летний нападающий украинской сборной попал в поле зрения скаутов «Порту», который продолжает изучать рынок. Однако оформить трансфер будет тяжело из-за требований «Динамо».
Украинский клуб требует около 25 миллионов евро. Пономаренко провел выдающийся сезон 2025/26, забив 15 голов в 25 матчах украинской лиги, что привлекло внимание нескольких европейских клубов».
В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.
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забрати у Олійченка ініціативу!!!
Підтримаємо Олійченка вподобайками
і оцінками за його матеріали п'ятьма звьоздами!!!)))
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