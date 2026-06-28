Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко продолжит играть в составе «бело-синих», несмотря на трансфер игрока ПСЖ.

Украинский клуб подписал талантливого нападающего из Франции, однако его прибытие никак не повлияет на позиции украинского футболиста:

«Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ближайшее будущее Пономаренко в киевском клубе. На форварда в команде рассчитывают, связывают с ним немалые надежды.

Более того, только что приобретенный французский нападающий Пьер Мунгенге не рассматривается как альтернатива Матвею. Оба должны действовать на острие атаки, дополняя друг друга», – сообщили в киевском клубе.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.