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  4. Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 07:47 |
1259
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Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ

Киевский клуб сообщил, что форвард сборной Украины продолжит карьеру в составе «бело-синих»

28 июня 2026, 07:47 |
1259
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Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко продолжит играть в составе «бело-синих», несмотря на трансфер игрока ПСЖ.

Украинский клуб подписал талантливого нападающего из Франции, однако его прибытие никак не повлияет на позиции украинского футболиста:

«Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ближайшее будущее Пономаренко в киевском клубе. На форварда в команде рассчитывают, связывают с ним немалые надежды.

Более того, только что приобретенный французский нападающий Пьер Мунгенге не рассматривается как альтернатива Матвею. Оба должны действовать на острие атаки, дополняя друг друга», – сообщили в киевском клубе.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Пьер Мунгенге трансферы трансферы УПЛ ПСЖ
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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1. Психоз на спорт уа игнорируем.
2. Динамо переходит на схему игры 4-4-2 или 5-3-2.
3. Ржавым трутням не удавиться от ненависти (искренно желаю).
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