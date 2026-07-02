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Чемпионат мира
02 июля 2026, 10:51 | Обновлено 02 июля 2026, 11:43
2300
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Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026

Вероятность триумфа команды Франции на турнире продолжает увеличиваться

02 июля 2026, 10:51 | Обновлено 02 июля 2026, 11:43
2300
3 Comments
Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции по футболу
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В среду, 1 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором сошлись команды Франции и Швеции. Подопечные Дидье Дешама одолели соперника со счетом 3:0.

После этого триумфа аналитический портал Opta обновил шансы французской сборной на победу в турнире, который проходит в Канаде, Мексике и США.

По мнению суперкомпьютера, вероятность победы Les Bleus на турнире выросла почти в два раза и теперь составляет 29,56%. Франция заняла первое место в квартете с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.

Главным конкурентом французской сборной станет Аргентина, третье место занимает Испания, а в пятерку претендентов с самыми высокими шансами вошли англичане и бразильцы.

Чемпионат мира стартовал 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля на арене «MetLife Stadium» в Ист-Ратерфорде.

Главные фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):

  1. Франция – 29,56%
  2. Аргентина – 15,39%
  3. Испания – 11,10%
  4. Бразилия – 9,72%
  5. Англия – 8,39%

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Николай Тытюк Источник: The Analyst
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Комментарии 3
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Я и без компьютера сказал это ещё два месяца назад 
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По факту, виграє Бразилія)))
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А мне нравится Аргентина! 
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-1
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