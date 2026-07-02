Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026

В среду, 1 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором сошлись команды Франции и Швеции. Подопечные Дидье Дешама одолели соперника со счетом 3:0.

После этого триумфа аналитический портал Opta обновил шансы французской сборной на победу в турнире, который проходит в Канаде, Мексике и США.

По мнению суперкомпьютера, вероятность победы Les Bleus на турнире выросла почти в два раза и теперь составляет 29,56%. Франция заняла первое место в квартете с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.

Главным конкурентом французской сборной станет Аргентина, третье место занимает Испания, а в пятерку претендентов с самыми высокими шансами вошли англичане и бразильцы.

Чемпионат мира стартовал 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля на арене «MetLife Stadium» в Ист-Ратерфорде.

Главные фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):