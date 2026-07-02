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Чемпионат мира
02 июля 2026, 05:38 | Обновлено 02 июля 2026, 05:39
87
0

Эдин Джеко – первый игрок, сыгравший в плей-офф ЧМ в возрасте 40+ лет

Босниец записал в свой актив уникальное достижение

02 июля 2026, 05:38 | Обновлено 02 июля 2026, 05:39
87
0
Эдин Джеко – первый игрок, сыгравший в плей-офф ЧМ в возрасте 40+ лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко
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Опытный форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко вошел в историю мундиаля.

Эдин вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала против США в возрасте 40 лет и 106 дней и стал первым футболистом в возрасте 40+ лет, сыгравшим в поединке плей-офф чемпионата мира.

Нападающий провел на поле 51 минуту с капитанской повязкой, после чего был заменен из-за повреждения.

Победу в матче одержала сборная США, которая уверенно переиграла соперника со счетом 2:0.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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