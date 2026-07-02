Эдин Джеко – первый игрок, сыгравший в плей-офф ЧМ в возрасте 40+ лет
Босниец записал в свой актив уникальное достижение
Опытный форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко вошел в историю мундиаля.
Эдин вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала против США в возрасте 40 лет и 106 дней и стал первым футболистом в возрасте 40+ лет, сыгравшим в поединке плей-офф чемпионата мира.
Нападающий провел на поле 51 минуту с капитанской повязкой, после чего был заменен из-за повреждения.
Победу в матче одержала сборная США, которая уверенно переиграла соперника со счетом 2:0.
40 - Edin Dzeko (40 years, 106 days old) is the first outfield player 40-years-old or older to appear in a knockout match in the FIFA World Cup.— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026
Presence. pic.twitter.com/PsXIbvGzgz
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