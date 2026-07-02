Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала

Сборная США прошла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 2 июля подопечные Маурисио Почеттино одержали уверенную победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 благодаря голам Фоларина Балогуна и Малика Тилльмана, хоть и играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Балогуна.

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Команда США в следующем раунде плей-офф встретится с Бельгией, которая в своем поединке 1/16 финала с камбеком переиграла Сенегал 3:2 по итогам овертайма. США и Бельгия образовали уже пятую пару 1/8 финала этого мундиаля.

Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Интересно, что все три страны-хозяйки ЧМ-2026 – США, Канада и Мексика – все еще продолжают выступления на турнире.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 2 июля

США – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Балогун, 45, Тилльман, 85

Удаление: Балогун, 64 (США)

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1

– 0:1 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)

– 1:1 (пен. 2:3) 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

– 1:2 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0

– Швеция – 3:0 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0

– Эквадор – 2:0 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1

– ДР Конго – 2:1 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)

– Сенегал – 3:2 (д.в.) 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0

– Босния и Герцеговина – 2:0 02.07. 22:00. Испания – Австрия

03.07. 02:00. Португалия – Хорватия

03.07. 06:00. Швейцария – Алжир

03.07. 21:00. Австралия – Египет

04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина

04.07. 04:30. Колумбия – Гана

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