Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Чемпионат мира
02 июля 2026, 05:30 | Обновлено 02 июля 2026, 05:34
705
0

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала

Сборная США переиграла команду Боснии и Герцеговины и вышла на Бельгию

02 июля 2026, 05:30 | Обновлено 02 июля 2026, 05:34
705
0
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная США прошла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 2 июля подопечные Маурисио Почеттино одержали уверенную победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 благодаря голам Фоларина Балогуна и Малика Тилльмана, хоть и играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Балогуна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда США в следующем раунде плей-офф встретится с Бельгией, которая в своем поединке 1/16 финала с камбеком переиграла Сенегал 3:2 по итогам овертайма. США и Бельгия образовали уже пятую пару 1/8 финала этого мундиаля.

Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Интересно, что все три страны-хозяйки ЧМ-2026 – США, Канада и Мексика – все еще продолжают выступления на турнире.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 2 июля

США – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Балогун, 45, Тилльман, 85

Удаление: Балогун, 64 (США)

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Инфографика

По теме:
Игрок поставил ультиматум и завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ
Эдин Джеко – первый игрок, сыгравший в плей-офф ЧМ в возрасте 40+ лет
Переиграли даже в меньшинстве. США выбили БиГ из ЧМ-2026
Фоларин Балогун Малик Тилльман сборная США по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу сборная Канады по футболу сборная Марокко по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу статистические расклады ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01 июля 2026, 08:49 17
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Футбол | 01.07.2026, 07:18
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
ВИДЕО. Сборная США вышла вперед: гол Балогуна в конце тайма
Футбол | 02.07.2026, 03:57
ВИДЕО. Сборная США вышла вперед: гол Балогуна в конце тайма
ВИДЕО. Сборная США вышла вперед: гол Балогуна в конце тайма
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Теннис | 01.07.2026, 21:26
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 6
Футбол
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 3
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем