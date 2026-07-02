Тренер сборной ДР Конго потерял отца во время матча ЧМ-2026 против Англии
Трагическая новость для Себастьяна Десабра
Главный тренер ДР Конго Себастьен Десабр узнал о смерти отца во время матча против Англии в 1/16 финала ЧМ-2026.
О личной утрате Десабра сообщил на пресс-конференции журналист африканской команды.
После слов журналиста Себастьен заметно изменился в лице, так как не ожидал, что эта новость будет преданна огласке.
Матч против Англии завершился для команды Десабра поражением со счетом 1:2, хотя именно африканцы забили первыми.
🇨🇩 Heartbreaking news from the DR Congo camp.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 1, 2026
Just hours after the painful World Cup defeat to England, head coach Sébastien Desabre has suffered an even greater personal loss following the passing of his father. 😢💔
Our thoughts and deepest condolences are with Desabre, his… pic.twitter.com/mc9tvCXoEe
🕊️🇨🇩 FLASH | Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a appris le décès de son père après son match contre l’Angleterre…pic.twitter.com/8VOH7kvg5S— AlertesInfos (@AlertesInfos) July 1, 2026
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