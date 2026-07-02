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Чемпионат мира
02 июля 2026, 04:28 | Обновлено 02 июля 2026, 04:30
447
0

Тренер сборной ДР Конго потерял отца во время матча ЧМ-2026 против Англии

Трагическая новость для Себастьяна Десабра

02 июля 2026, 04:28 | Обновлено 02 июля 2026, 04:30
447
0
Тренер сборной ДР Конго потерял отца во время матча ЧМ-2026 против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Десабр
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Главный тренер ДР Конго Себастьен Десабр узнал о смерти отца во время матча против Англии в 1/16 финала ЧМ-2026.

О личной утрате Десабра сообщил на пресс-конференции журналист африканской команды.

После слов журналиста Себастьен заметно изменился в лице, так как не ожидал, что эта новость будет преданна огласке.

Матч против Англии завершился для команды Десабра поражением со счетом 1:2, хотя именно африканцы забили первыми.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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