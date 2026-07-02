Бельгия и Сенегал проведут овертайм. Дьяволы проигрывали 0:2 на 85-й минуте

Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Сенегала перешел в овертайм.

Команды не сумели определить сильнейшего по итогам основного времени – счет 2:2.

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Сенегал уверенно лидировал 2:0 после голов Хабиба Диарра и Исмаила Сарры на 25-й и 51-й минутах соответственно.

Дьяволы оформили безумный камбек – на 85-й мин один мяч отыграл Ромелу Лукаку, а уже на 89-й мин сравнял Юри Тилеманс.

Если по итогам овертайма не будет определен победитель, то будет назначена серия пенальти.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля

Бельгия – Сенегал – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89 – Диарра, 25, Сарр, 51

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