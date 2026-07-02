Бельгия и Сенегал проведут овертайм. Дьяволы проигрывали 0:2 на 85-й минуте
После 90 минут основного времени матча 1/16 финала ЧМ-2026 счет 2:2
Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Сенегала перешел в овертайм.
Команды не сумели определить сильнейшего по итогам основного времени – счет 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сенегал уверенно лидировал 2:0 после голов Хабиба Диарра и Исмаила Сарры на 25-й и 51-й минутах соответственно.
Дьяволы оформили безумный камбек – на 85-й мин один мяч отыграл Ромелу Лукаку, а уже на 89-й мин сравнял Юри Тилеманс.
Если по итогам овертайма не будет определен победитель, то будет назначена серия пенальти.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля
Бельгия – Сенегал – 2:2 (матч продолжается)
Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89 – Диарра, 25, Сарр, 51
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Профессиональный взгляд Мирослава Ступара на два эпизода матча Англия – ДР Конго
Футболист попрощался с «Полесьем»