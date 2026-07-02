Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Joke от Джока: Ноле испугал болгерл, когда та отрезала тейп на его плече
Уимблдон
02 июля 2026, 01:32 |
222
0

Joke от Джока: Ноле испугал болгерл, когда та отрезала тейп на его плече

Джокович вышел в 1/16 финала Уимблдона, обыграв Стефаноса Циципаса

02 июля 2026, 01:32 |
222
0
Joke от Джока: Ноле испугал болгерл, когда та отрезала тейп на его плече
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2026, обыграв грека Стефаноса Циципаса (ATP 87) в трех сетах.

Во время перерыва, после второй партии, Новак попросил болгерл помочь ему срезать тейп на плече, который ему мешал. Когда болгерл почти отрезала тейп ножницами, Ноле решил ее разыграть. Он резко вздрогнул и сделал вид, что она его порезала. Болгерл сильно испугалась, но Новак сразу же засмеялся, показав, что это была просто шутка.

После матча, во время интервью на корте, серб признал, что шутка, вероятно, возникла из-за того, что он уверенно лидировал.

«Думаю, такие вещи всплывают, когда ты ведешь 2:0 по сетам, а не проигрываешь 2:0 по сетам», – сказал Джокович с улыбкой.

«Стефанос [Циципас] пошел переодеться, так что у меня появилось свободное время. Простите. Не знаю, рядом ли она. Извините, если я ее напугал. Наверное, это была не очень удачная шутка. Но она смеялась, так что это меня немного успокоило», – подытожил Джокович.

По теме:
Джокович в ударе. Новак без проблем одолел Циципаса во 2-м круге Уимблдона
Мирра Андреева отдубасила себя ракеткой по голове на Уимблдоне
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 2 июля
Новак Джокович Стефанос Циципас Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Футбол | 01 июля 2026, 08:02 10
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика

Украинец получит шанс от Алонсо

Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01 июля 2026, 07:59 17
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину

Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго
Футбол | 01.07.2026, 21:01
Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго
Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго
Гауфф дожала аргентинку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 01.07.2026, 19:29
Гауфф дожала аргентинку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Гауфф дожала аргентинку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 6
Футбол
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
01.07.2026, 19:23 2
Бокс
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 17
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем