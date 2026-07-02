Joke от Джока: Ноле испугал болгерл, когда та отрезала тейп на его плече

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2026, обыграв грека Стефаноса Циципаса (ATP 87) в трех сетах.

Во время перерыва, после второй партии, Новак попросил болгерл помочь ему срезать тейп на плече, который ему мешал. Когда болгерл почти отрезала тейп ножницами, Ноле решил ее разыграть. Он резко вздрогнул и сделал вид, что она его порезала. Болгерл сильно испугалась, но Новак сразу же засмеялся, показав, что это была просто шутка.

После матча, во время интервью на корте, серб признал, что шутка, вероятно, возникла из-за того, что он уверенно лидировал.

«Думаю, такие вещи всплывают, когда ты ведешь 2:0 по сетам, а не проигрываешь 2:0 по сетам», – сказал Джокович с улыбкой.

«Стефанос [Циципас] пошел переодеться, так что у меня появилось свободное время. Простите. Не знаю, рядом ли она. Извините, если я ее напугал. Наверное, это была не очень удачная шутка. Но она смеялась, так что это меня немного успокоило», – подытожил Джокович.