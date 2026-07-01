Джокович в ударе. Новак без проблем одолел Циципаса во 2-м круге Уимблдона
Ноле обыграл Стефаноса в трех сетах и вышел в 1/16 финала травяного мейджора
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) вышел в 1/16 финала Уимблдона 2026.
Во втором круге Джокович без проблем обыграл грека Стефаноса Циципаса (ATP 87) в трех сетах за 1 час и 41 минуту – 6:3, 6:4, 6:2.
Счет очных встреч соперников – 13:2 в пользу серба.
Ноле одержал 127-ю победу на травяном покрытии, 104 из них – на Уимблдонском турнире.
В 1/16 финала Джокович сыграет с Артуром Риндеркнешем.
Уимблдон 2026. Трава, 1/32 финала
Стефанос Циципас – Новак Джокович [7] – 3:6, 4:6, 2:6
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