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  4. Джокович в ударе. Новак без проблем одолел Циципаса во 2-м круге Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2026, 23:33 | Обновлено 01 июля 2026, 23:53
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Джокович в ударе. Новак без проблем одолел Циципаса во 2-м круге Уимблдона

Ноле обыграл Стефаноса в трех сетах и вышел в 1/16 финала травяного мейджора

01 июля 2026, 23:33 | Обновлено 01 июля 2026, 23:53
162
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Джокович в ударе. Новак без проблем одолел Циципаса во 2-м круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) вышел в 1/16 финала Уимблдона 2026.

Во втором круге Джокович без проблем обыграл грека Стефаноса Циципаса (ATP 87) в трех сетах за 1 час и 41 минуту – 6:3, 6:4, 6:2.

Счет очных встреч соперников – 13:2 в пользу серба.

Ноле одержал 127-ю победу на травяном покрытии, 104 из них – на Уимблдонском турнире.

В 1/16 финала Джокович сыграет с Артуром Риндеркнешем.

Уимблдон 2026. Трава, 1/32 финала

Стефанос Циципас – Новак Джокович [7] – 3:6, 4:6, 2:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 1
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Такий заголовок, наче Новак зробив щось неймовірне (окрім єдиного неймовірного факту, що він до сих пір грає й претендує на шоломи). Циципас і в праймі на Вімі нічого не показував ніколи, а такого напівздутого грека Джокович зобов'язаний був виносити. Хоча в будь-якому разі для Джоковича цей Вімблдон - єдиний і практично останній шолом,де в нього є реальні шанси виграти.
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