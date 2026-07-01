У экс-капитана Вереса есть предложения от клубов УПЛ и ПФЛ
«Верес» не стал продлевать контракт с Клёцом
1 июля полузащитник «Вереса» Дмитрий Клёц, с 2021 года выступавший за ровенскую команду, стал свободным агентом.
В комментарии Sport.ua футболист не стал уточнять, что помешало продолжить сотрудничество с «Вересом», но выразил уверенность, что долго без работы не останется. Ведь есть интерес в его услугах со стороны клубов УПЛ и ПФЛ.
В составе «Вереса» Дмитрий Клёц провел пять сезонов, забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.
Популярный портал Transfermarkt оценивает Клёца в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Верес» покинул полузащитник.
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