У экс-капитана Вереса есть предложения от клубов УПЛ и ПФЛ

1 июля полузащитник «Вереса» Дмитрий Клёц, с 2021 года выступавший за ровенскую команду, стал свободным агентом.

В комментарии Sport.ua футболист не стал уточнять, что помешало продолжить сотрудничество с «Вересом», но выразил уверенность, что долго без работы не останется. Ведь есть интерес в его услугах со стороны клубов УПЛ и ПФЛ.

В составе «Вереса» Дмитрий Клёц провел пять сезонов, забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

Популярный портал Transfermarkt оценивает Клёца в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Верес» покинул полузащитник.