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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 23:56 | Обновлено 02 июля 2026, 01:06
330
0

У экс-капитана Вереса есть предложения от клубов УПЛ и ПФЛ

«Верес» не стал продлевать контракт с Клёцом

01 июля 2026, 23:56 | Обновлено 02 июля 2026, 01:06
330
0
У экс-капитана Вереса есть предложения от клубов УПЛ и ПФЛ
НК Верес. Дмитрий Клец
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1 июля полузащитник «Вереса» Дмитрий Клёц, с 2021 года выступавший за ровенскую команду, стал свободным агентом.

В комментарии Sport.ua футболист не стал уточнять, что помешало продолжить сотрудничество с «Вересом», но выразил уверенность, что долго без работы не останется. Ведь есть интерес в его услугах со стороны клубов УПЛ и ПФЛ.

В составе «Вереса» Дмитрий Клёц провел пять сезонов, забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

Популярный портал Transfermarkt оценивает Клёца в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Верес» покинул полузащитник.

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Дмитрий Клёц чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд свободный агент Верес Ровно
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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