100 матчей за клуб. Верес покинул полузащитник

Воспитанник ровенского лицея №26 и ДЮСШ по футболу «Верес» Дмитрий Клец покидает команду из Ровно. Срок действия трудового договора между сторонами истек 30 июня, и тридцатилетний полузащитник получил статус свободного агента.

В составе «народного клуба» Дмитрий Клец провел пять сезонов. В общей сложности ровно 100 матчей в красно-черной футболке (94 игры на уровне Украинской Премьер-лиги, 1 переходный матч и 5 поединков в Кубке Украины), забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

В прошлом сезоне «Верес» занял 11-е место в Премьер-лиге с 31 очком в 30 матчах.