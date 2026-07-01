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Чемпионат мира
01 июля 2026, 22:56 | Обновлено 01 июля 2026, 23:05
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Экс-арбитр ФИФА: «Можно утверждать, что на Кейне было нарушение»

Профессиональный взгляд Мирослава Ступара на два эпизода матча Англия – ДР Конго

01 июля 2026, 22:56 | Обновлено 01 июля 2026, 23:05
652
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Экс-арбитр ФИФА: «Можно утверждать, что на Кейне было нарушение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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В матче 1/16 финала ЧМ-2026 Англия – ДР Конго было два противоречивых эпизода, которые произошли в штрафной африканской команды. Оба случились в заключительной части первого тайма, вызвав бурную реакцию английской сборной и ее болельщиков.

Сначала на 39-й минуте в верховой борьбе мяч попал в руку конголезскому полузащитнику Ноа Садики, однако арбитр пенальти не назначил. А на 43-й – бомбардир сборной Англии Гарри Кейн получил передачу на ход, ворвался на скорости в штрафную соперника и упал после контакта с голкипером. Но и в этот раз рефери взял на себя ответственность не наказывать «леопардов» одиннадцатиметровым.

Насколько правомерны были решения иорданского служителя футбольной Фемиды Адхама Махадмеха в этих двух моментах? Об этом в комментарии Sport.ua рассказал экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

– С точки зрения действий этого рефери можно говорить, что он был прав, – сказал Мирослав Иванович. – Если бы он поступил по-другому, то, возможно, его тоже можно было бы защищать.

– В первом противоречивом эпизоде ​​игру рукой Махадмех не зафиксировал по делу?

– Умысла у игрока ДР Конго не было. Если бы сам рефери принял такое решение, это одно дело. А так его ассистенты на VAR трактовали эпизод так же, так что обошлось без назначения пенальти.

– А что скажете о моменте с Гарри Кейном? Англичанин специально нырял «рыбкой» при приближении вплотную конголезского вратаря Лионеля Мпаси, или нарушение действительно имело место?

– Сейчас в футболе слишком много борьбы в штрафной площадке, особенно при «стандартах». Поэтому обычно на такие ситуации, которые могут тянуть на нарушения, не обращают внимания. Футбол – контактный вид спорта, хотя есть правила, которые обязывают их соблюдать. Подобное и произошло в случае с Кейном. Такие контакты арбитры не решаются фиксировать.

– Самое интересное, что ассистенты на VAR предложили арбитру пересмотр этого эпизода, однако он не стал этого делать, взяв на себя окончательное решение не ставить пенальти.

– Именно такие моменты порой и случаются. Работающие на VAR находятся в комфортных условиях, а в отличие от них главный арбитр находится в динамике. Следовательно, этот момент трактует со своей точки зрения, насколько он разрешил борьбу. Хотя можно утверждать, что на Кейне было нарушение.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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он сам понял, что наговорил?
фол был, и арбитры на ВАР позвали полевого арбитра чтобы он пересмотрел свое решение. Но он отказался. Это ошибка арбитра и очень странная ошибка.
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