Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные
Упомянем топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн настиг Ференца Пушкаша по количеству голов за национальные сборные (по 84).
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго, в ворота которой англичанин забил два мяча.
Кейн вместе с Пушкашем делят 9-е место.
Для того чтобы выйти на 8-е место, Кейну нужно забить еще один гол за сборную Англии. Тогда нападающий догонит представителя ОАЭ Али Мабхута, в активе которого 85 забитых мячей за свою национальную сборную.
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных
- 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 123 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Али Даэи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 91 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 84 – Гарри Кейн (Англия)
Goleadores históricos en selecciones👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 1, 2026
1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 145
2️⃣Lionel Messi 🇦🇷 123
3️⃣Ali Daei 🇮🇷 109
4️⃣Sunil Chhetri 🇮🇳 95
5️⃣Romelu Lukaku 🇧🇪 91
6️⃣Mokhtar Dahari 🇲🇾 89
7️⃣Robert Lewandowski 🇵🇱 89
8️⃣Ali Mabkhout 🇦🇪 85
9️⃣Ferenc Puskas 🇭🇺 84
🔟HARRY KANE 🏴 84 🆕… pic.twitter.com/YQX4YFaxr2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб намекнул на возвращение в Премьер-лигу защитника сборной Украины
Рико требует реванша