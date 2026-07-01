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Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:53 | Обновлено 01 июля 2026, 21:54
371
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Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные

Упомянем топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных

01 июля 2026, 21:53 | Обновлено 01 июля 2026, 21:54
371
0
Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн настиг Ференца Пушкаша по количеству голов за национальные сборные (по 84).

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго, в ворота которой англичанин забил два мяча.

Кейн вместе с Пушкашем делят 9-е место.

Для того чтобы выйти на 8-е место, Кейну нужно забить еще один гол за сборную Англии. Тогда нападающий догонит представителя ОАЭ Али Мабхута, в активе которого 85 забитых мячей за свою национальную сборную.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

  • 145 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 123 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Али Даэи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 91 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 84 – Гарри Кейн (Англия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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