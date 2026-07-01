Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн настиг Ференца Пушкаша по количеству голов за национальные сборные (по 84).

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго, в ворота которой англичанин забил два мяча.

Кейн вместе с Пушкашем делят 9-е место.

Для того чтобы выйти на 8-е место, Кейну нужно забить еще один гол за сборную Англии. Тогда нападающий догонит представителя ОАЭ Али Мабхута, в активе которого 85 забитых мячей за свою национальную сборную.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

145 – Криштиану Роналду (Португалия)

123 – Лионель Месси (Аргентина)

109 – Али Даэи (Иран)

95 – Сунил Четри (Индия)

91 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

89 – Мохтар Дахари (Малайзия)

89 – Роберт Левандовски (Польша)

85 – Али Мабхут (ОАЭ)

84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

84 – Гарри Кейн (Англия)