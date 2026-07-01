Кейн стал 7-м игроком в истории ЧМ, который в 4+ матчах отмечался 2+ голами
Вспомним всех футболистов, которым покорилось данное достижение на мировых первенствах
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в четвертый раз в своей карьере забил 2+ гола на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.
До этого Кейн отличался подобным достижением в матчах против Туниса (2018, 2 гола), Панамы (2018, 3 гола) и Хорватии (2026, 2 гола).
Кроме англичанина, еще шесть игроков забивали 2+ гола в 4+ матчах чемпионатов мира.
Абсолютным рекордсменом мундиалей по данному показателю является французский нападающий Килиан Мбаппе, в активе которого 7 подобных матчей.
Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира
- 7 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 4 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 4 – Жюст Фонтен (Франция)
- 4 – Роналдо (Бразилия)
- 4 – Мирослав Клозе (Германия)
- 4 – Лионель Месси (Аргентина)
- 4 – Гарри Кейн (Англия)
Матчи Гарри Кейна с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (4)
- 2026 – против ДР Конго (1/16 финала) – 2 гола
- 2026 – против Хорватии (групповой этап) – 2 гола
- 2018 – против Панамы (групповой этап) – 3 гола
- 2018 – против Туниса (групповой этап) – 2 гола
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