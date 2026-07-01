Кейн стал 7-м игроком в истории ЧМ, который в 4+ матчах отмечался 2+ голами

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в четвертый раз в своей карьере забил 2+ гола на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

До этого Кейн отличался подобным достижением в матчах против Туниса (2018, 2 гола), Панамы (2018, 3 гола) и Хорватии (2026, 2 гола).

Кроме англичанина, еще шесть игроков забивали 2+ гола в 4+ матчах чемпионатов мира.

Абсолютным рекордсменом мундиалей по данному показателю является французский нападающий Килиан Мбаппе, в активе которого 7 подобных матчей.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира

7 – Килиан Мбаппе (Франция)

4 – Шандор Кочиш (Венгрия)

4 – Жюст Фонтен (Франция)

4 – Роналдо (Бразилия)

4 – Мирослав Клозе (Германия)

4 – Лионель Месси (Аргентина)

4 – Гарри Кейн (Англия)

Матчи Гарри Кейна с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (4)