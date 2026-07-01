ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой забивал Гарри Кейн

ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой отмечался голами нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026, в котором англичанин оформил дубль.

В общем, для Кейна эти голы стали 83-м и 84-м за национальную сборную Англии.

По этому поводу вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами.

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (84)