Чемпионат мира01 июля 2026, 21:24 | Обновлено 01 июля 2026, 21:28
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ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой забивал Гарри Кейн
Вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами
01 июля 2026, 21:24 | Обновлено 01 июля 2026, 21:28
92
0
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ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой отмечался голами нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026, в котором англичанин оформил дубль.
В общем, для Кейна эти голы стали 83-м и 84-м за национальную сборную Англии.
По этому поводу вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами.
Голы Гарри Кейна за сборную Англии (84)
- 7 – Албания
- 5 – Сан-Марино
- 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта, Панама.
- 3 – Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
- 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал, ДР Конго
- 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия
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