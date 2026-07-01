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  4. ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой забивал Гарри Кейн
Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:24 | Обновлено 01 июля 2026, 21:28
92
0

ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой забивал Гарри Кейн

Вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами

01 июля 2026, 21:24 | Обновлено 01 июля 2026, 21:28
92
0
ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой забивал Гарри Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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ДР Конго стала 36-й сборной, в ворота которой отмечался голами нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026, в котором англичанин оформил дубль.

В общем, для Кейна эти голы стали 83-м и 84-м за национальную сборную Англии.

По этому поводу вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами.

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (84)

  • 7 – Албания
  • 5 – Сан-Марино
  • 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта, Панама.
  • 3 – Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
  • 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал, ДР Конго
  • 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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