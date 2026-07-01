Уимблдон01 июля 2026, 19:29 | Обновлено 01 июля 2026, 19:41
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Гауфф дожала аргентинку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Коко оформила камбек после проигранного второго сета в матче против Соланы Сиерры
01 июля 2026, 19:29 | Обновлено 01 июля 2026, 19:41
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Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 7) вышла в 1/16 финала на Уимблдоне-2026.
Во втором круге Гауфф обыграла Солану Сиерру (WTA 56) в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).
Счет очных встреч соперниц – 3:0 в пользу американки.
В третьем сете Гауфф оформила камбек со счета 3:5, но смогла реализовать преимущество лишь на супертайбрейке.
В 1/16 финала америнканка сыграет с Клер Лю.
Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала
Солана Сиерра – Коко Гауфф [7] – 3:6, 6:3, 6:7 (7:10)
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