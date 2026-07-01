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Уимблдон
01 июля 2026, 19:29 | Обновлено 01 июля 2026, 19:41
260
0

Гауфф дожала аргентинку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Коко оформила камбек после проигранного второго сета в матче против Соланы Сиерры

01 июля 2026, 19:29 | Обновлено 01 июля 2026, 19:41
260
0
Гауфф дожала аргентинку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 7) вышла в 1/16 финала на Уимблдоне-2026.

Во втором круге Гауфф обыграла Солану Сиерру (WTA 56) в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Счет очных встреч соперниц – 3:0 в пользу американки.

В третьем сете Гауфф оформила камбек со счета 3:5, но смогла реализовать преимущество лишь на супертайбрейке.

В 1/16 финала америнканка сыграет с Клер Лю.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Солана Сиерра – Коко Гауфф [7] – 3:6, 6:3, 6:7 (7:10)

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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